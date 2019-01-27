أخـنوش: هناك من يشوش على عملنا ويضع “العصا فالرويضة” .

هبة بريس ـ الرباط

رفض رئيس التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، الاخبار القائلة ان ” الجرار ” سيذهب لانتخابات 2021 رفقة 7 احزاب قبل ان يؤكد أن الحزب لديه تحالف واحد وهو الذي يربطه ببرنامج الحكومة، إلى أن تنتهي ولايتها .

وقال اخنوش في كلمة له امام انصار الحزب في دورة “عمر بوعيدة” للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الأحد 27 يناير 2019، بالرباط : “قلت لكم من قبل لا تلتفتوا لا يمينا ولا يسارا، لأنني أعرف من قبل أنه سيكون هناك من يشوش على عملنا، ويضع “العصا فالرويضة” .

وكانت انباء اشارت أن أخنوش قد دخل في مشاورات مع عدد من الاحزاب بعضها يشارك في أغلبية الحكومة الحالية، وبعضها الاخر يصطف في المعارضة، وأن هناك مساعي لتأسيس تحالف إنتخابي فيما بينها، إستعدادا للاستحقاقات الإنتخابية الجماعية والتشريعية المقبلة، شبيه بالتحالف الذي كان قد أسس قبيل حركة 20 فبراير والذي أطلق عليه “مجموعة الثمانية ، التي تزعمها حزب الأصالة ولم يكتب لها النجاح لمحاصرة حكم ” الاسلاميين”.

وذهبت ذات الاخبار الى التاكيد على ان هذا التحالف سيتشكل من : “التجمع الوطني للاحرار” والحركة الشعبية”، والإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية”، و “حزب الإستقلال”، والأصالة والمعاصرة”، والنهضة والفضيلة”، واليسار الاخضر”.

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