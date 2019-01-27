مصرع خمسة أشخاص جراء سوء أحوال الطقس بالجزائر

هبة بريس ـ وكالات

لقي خمسة أشخاص مصرعهم جراء سوء أحوال الطقس التي تشهدها العديد من المناطق بالجزائر، منذ أول أمس الخميس، بحسب ما أعلنت عنه، اليوم السبت، مصالح الحماية المدنية الجزائرية.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم انتشال جثث جميع الضحايا خلال الثماني والأربعين ساعة الأخيرة، بعدما جرفتهم المياه بعنابة، والطارف، وتيزي وزو، وتيبازة، مشيرا إلى أن ضحيتين لقيتا مصرعهما، يوم الخميس، بتزي وزو وملثهما في عنابة، وضحية واحدة بالطارف، أمس الجمعة.

وتم القيام بعمليات انقاذ في العديد من مناطق البلاد، خاصة ببجاية، وتيزي وزو، وسكيكدة، وعنابة، وغليزان، وتيبازة، وقسنطينة، وخنشلة والطارف وجيجل والبويرة وباتنة، وقالمة، وسوق أهراس، وسطيف.

وكشفت مصالح الحماية المدنية أنه “تم في المجموع إجلاء 300 شخص حاصرتهم مياه الأمطار عبر ولايات عنابة، وبجاية، وخنشلة”، مضيفة أن حوالي 30 طريقا ما تزال مقطوعة في وجه حركة المرور بالعديد من الولايات جراء تساقط الثلوج.

ونفذت عمليات الانقاذ بواسطة آليات متحركة وفرق الحماية المدنية التي سجلت، خلال هذه الفترة، 3 آلاف تدخل في أحياء سكنية وشوارع وطرقات، وكذا بعدد من المنشآت التربوية و مؤسسات اقتصادية.

وبحسب المدير المحلي للموارد المائية بولاية عنابة، عبد النور آيت منصور، فقد سجلت ولاية عنابة تساقط حوالي 140 ملم من الأمطار خلال اليومين الأخيرين، أي ما يعادل متوسط شهر كامل من التساقطات على المنطقة، مشيرا إلى تسجيل فيضانات للأودية ومجاري المياه بالولاية.

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