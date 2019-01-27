تصعيد … الصيادلة يحتجون أمام الأمانة العامة للحكومة

هبة بريس ـ الرباط

اعلنت نقابة الصيادلة بالدارالبيضاء عن تنظيمها وقفة احتجاجية أمام مقر الأمانة العامة للحكومة بالرباط، وذلك يوم الثلاثاء 29 يناير 2019 انطلاقا من الساعة 11 صباحا، والتي ستعرف مشاركة نقابات للصيادلة على الصعيد الوطني.

وقال بلاغ صادر عن ذات الجهة أن هذه الوقفة، تأتي من أجل التعبير عن الغضب ولفت الانتباه إلى حجم الضرر الذي يطال الصيادلة الذين لم يعد بإمكانهم الصمت ومتابعة ما يقع من اختلالات وفوضى، تتفاقم حدتها وتتسع هوّتها يوما عن يوم، نتيجة لعدم احترام مواقيت العمل القانونية، ولضرب أخلاقيات المهنة وتبخيس التشريعات التي تؤطر وتنظم هذا القطاع.

وتضيف نقابة الصيادلة أن هذه الوقفة أتت من أجل إسماع صوت الصيادلة وإيصاله إلى كل الجهات المعنية بتنظيم هذا القطاع الذي تتعامل الأمانة العامة للحكومة مع الفوضى التي يتخبط فيها بنوع من اللامبالاة، وهي وقفة أيضا من أجل وضع حدّ لصمتها وللصمت الذي تتعامل به السلطات المحلية مع ما يقع من صمت يزكي ويشرعن ما يقع من ممارسات ومن اختلالات، ونتيجة للتداخل فيما بين صلاحيات الأمانة العامة للحكومة والسلطات الوصية، وتقاذف كرة المسؤولية فيما بينها، بات قطاع الصيدلة يعيش تحت رحمة قانون الغاب.

وتؤكد نقابة صيادلة الدارالبيضاء على أهمية الخطوة الاحتجاجية التي قررت خوضها، معلنة أنها ستكون خطوة أولى في مسار احتجاجي طويل، سيشهد العديد من الأشكال الاحتجاجية السليمة والقانونية، من أجل تحقيق السلم اليومي للمهنة، وضمان احترام القانون الذي يؤطر وينظم المهنة.