يهود المغرب يوجهون صفعة لإسرائيل

هبة بريس ـ وكالات

وجه اليهود المغاربة، صفعة لإسرائيل بعد أن أثارت مطالب تل أبيب باستخلاص أموال من المغرب بدعوى “طرد اليهود والاحتفاظ بممتلكاتهم” موجة غضب فى صفوف الجالية اليهودية المغربية عبر العالم.

وراسل سام بنشريتي، رئيس الاتحاد العالمى لليهود المغاربة، ما يطلق عليه بـ”وزارة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية” مطالبا إياها بـ”الكف عن الترويج للأكاذيب”، معتبرا أن “الأمر يتعلق بادعاءات لا أساس لها من الصحة“.

ودعت الرسالة المكتوبة باللغة الفرنسية إسرائيل لحذف المغرب من قائمة البلدان التى تقول تل أبيب إنها “طردت اليهود واستولت على ممتلكاتهم”، مؤكدة أن اليهود المغاربة لطالما كان مرحبا بهم فى المملكة، وأن “مئات الآلاف من الإسرائيليين زاروا المغرب بالفعل كسياح، واستقبلوا بالدفء والضيافة“.

وقال بنشريتى فى رسالته: “المغرب لم يطرد اليهود من بلادهم ولم يستولِ أبدا على ممتلكاتهم، بل إن حوالى 300 ألف يهودى غادروا البلاد عام 1960 وتركوا وراءهم آلاف الأماكن، مثل المعابد والمقابر وأرشيفا مهمّا، وتعمل السلطات المغربية إلى حد اليوم على حماية ذلك على حسابها“.

وأوضحت الرسالة أن: “الملك محمد السادس، أعطى أخيرا، الأمر بصيانة مقابر اليهود بالبلاد، وخصص ميزانية تبلغ عشرات آلاف الدولارات من أجل ذلك. واليوم، أى يهودى يملك عقارا أو أى ممتلكات بالبلاد من حقه التصرف فيه ببيعه وفق أحوال السوق“.

وأكد رئيس الاتحاد العالمى لليهود المغاربة “فى الماضي، قمنا بمخاطبة أعضاء الكونغرس الأمريكى بعد إدراجهم المغرب فى قائمة الدول العربية التى صادرت ممتلكات اليهود. وبعد تدخلنا الثابت قام أعضاء مجلس الشيوخ بإزالة المغرب من هذه القائمة“.

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