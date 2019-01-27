أرباب وسائقي الشاحنات يعودون للاحتجاج ويدعون لإضراب وطني

هبة بريس ـ الرباط

دعا المكتب الوطني لأرباب وسائقي الشاحنات، المنضوي تحت لواء اتحاد النقابات المهنية بالمغرب، إلى تنظيم إضراب وطني يوم 15 فبراير المقبل، بناء على الجمع الوطني الأخير لأرباب الشاحنات، المنعقد الأسبوع الماضي.

وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية حسب المكتب الوطني لأرباب وسائقي الشاحنات ، كرد فعل على عدم التزام الوزارة بالتواريخ المحددة للحسم في تعديل الحمولة.

وكشف المكتب في بيان عممه على وسائل الإعلام الوطنية، أن “التغيير في الحمولة التي يجب حملها من المفروض أن يكون حسب القوة الجبائية؛ ذلك أن عشرين حصانا تعادل ستة عشر طنا كحمولة صافية، أما ثمانية عشر حصانا فتعادل اثني عشر طنا كحمولة صافية، في حين تعادل الحمولة الصافية البالغة خمسة أطنان نحو اثني عشر حصانا”.

الى ذلك ، يعرف ان دخول أرباب شاحنات نقل البضائع في اضراب سابق ساهم في الارتفاع الملحوظ في أسعار الخضر والفواكه في أسواق الجملة ومحلات البيع .

وسجل نقابيون ان القطاع يعاني من عدة إشكالات منها المرتبطة بالحمولة، وأيضا على الشروط، التي فرضتها وزارة النقل، والمتعلقة بمنح البطاقة المهنية، خاصة شرط التكوين المؤدى عنه، والذي سيكلف المهنيين ما بين 4000 و8000 درهم، بالإضافة إلى مصاريف التنقل عبر الطرق السيار، وهو ما يعتبره المهنيون مكلف بالنسبة إليهم.

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