خبير : المعاملة بالمثل مع دول عربية تتشدد في دخول المغربيات الى اراضيها هو احسن رد

هبة بريس ـ الرباط

اعتبر الخبير البرلماني وأستاذ القانون الدستوري، رشيد لزرق، إن تقييد سفر المرأة المغربية للأردن وقبلها الكويت، هو إهانة للشعب المغربي، مشيرا إلى أن الدولة المغربية ملزمة دستوريا بالدفاع عن كرامة ومصلحة مواطنيها.

وأضاف لزرق أن “المعاملة بالمثل مع تلك الدولة هو أحسن رد على إساءتهم”قبل ان يضيف ” هناك بعض الدول العربية مثل السعودية والكويت والأردن ومصر، تفرض قيودا على دخول المرأة المغربية إلى أراضيهم، وهو إجراء ينطوي على إهانة بالمواطن المغربي، وينبغي على وزارة الخارجية المغربية أن تتحرك و ترد بقوة “

ولفت في تصريح صحفي إلى أن المغرب أقر المساواة بين الجنسين والمرأة المغربية تلعب أدوارا ريادية، و الدولة المغربية عليها أن تقابل تلك القرارات بالطرق الدبلوماسية، المتماثلة في استدعاء سفير الدولة المعنية للاستفسار، و الرد عليه إذا اقتضى الحال في إطار مبدأ المعاملة بالمثل.

وجدد قرار أردني، بمنع مغربيات من دخول البلاد، الجدل داخل المغرب حول تعنت بعض الدول العربية والأوروبية تجاه المرأة المغربية، ومنعها من دخول أراضيها دون “محرم”، ما أثار تساؤلات عن آلية الرد الرسمي والدبلوماسي للمملكة.

وبدورها كان السلطات الكويتية قد رفضت، في 3 ديسمبر الماضي، السماح لمواطنات مغربيات من الدخول إلى أراضيها، غير أن سفير الكويت في المغرب أكد على عدم وجود قرار رسمي بمنع المغربيات من دخول البلاد، و أنهن يعاملن معاملة جميع النساء من كل الجنسيات، ويسمح لهم بدخول الكويت، شريطة الخضوع لضوابط خاصة تؤطر زيارات العمل أو السياحة أو الغرض من الزيارة.