طقس الأحد: بارد نسبيا مع أمطار ضعيفة ومتفرقة

هبة بريس ـ الرباط

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الأحد، أن يظل الطقس باردا نسبيا إلى بارد بكل من المرتفعات، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي والهضاب.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا بالشمال-الغربي حيث ستكون مصحوبة بأمطار ضعيفة ومتفرقة بكل من منطقة طنجة، والريف، واللوكوس، والغرب، والسايس، وشمال المنطقة الشرقية، وبالسواحل المتواجدة شمال الجديدة.

كما ستنتشر سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية خلال الصباح والليل بالقرب من السواحل الأطلسية وبالسهول الشمالية والوسطى، في حين ستكون الأجواء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الغربي شرق وشمال البلاد، ومن القطاع الشمالي إلى متقلبة الاتجاه بالجنوب والوسط.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين ناقص 03 و03 درجة بالمرتفعات، وما بين 03 و08 درجات بالهضاب الشرقية، والسايس، والسهول غرب الأطلس والجنوب-الشرقي، وما بين 06 و12 درجة بالساحل المتوسطي، والسواحل والسهول الشمالية والوسطى وبمنطقة سوس، وستكون ما بين 09 و15 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وستكون درجات الحرارة العليا في ارتفاع مقارنة مع البارحة، حيث ستتأرجح ما بين 08 و16 درجة بالمرتفعات، وما بين 15 و22 درجة بالشمال، وبالوسط، وبالشرق وبالجنوب-الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 22 و29 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز وعلى طول السواحل.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0