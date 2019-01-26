تفريغ 980 غراما من الكوكايين من أمعاء مواطن برازيلي أوقف بمطار محمد الخامس

هبة بريس - و م ع

علم لدى ولاية أمن الدار البيضاء، أن كمية مخدر الكوكايين التي تم تفريغها بالمستشفى الجامعي ابن رشد من أمعاء مواطن يحمل الجنسية البرازيلية ( 22 سنة)، اليوم السبت، بلغ وزنها الإجمالي 980 غراما ملفوفة داخل 81 كبسولة.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء كانت قد أوقفت المشتبه فيه في 14 يناير من السنة الجارية، مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من ساو باولو بالبرازيل، في انتظار المغادرة على متن رحلة جوية متوجهة إلى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك للاشتباه في تهريبه لمخدر الكوكايين في أمعائه، وهو ما استدعى الاحتفاظ به تحت الحراسة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء.

وأضاف البلاغ أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بعد استقرار حالته الصحية، وذلك رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة .

وتندرج هذه القضية، حسب المصدر، في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية على الصعيد الدولي.

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