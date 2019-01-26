الزفزافي يؤذي نفسه وادارة السجن توضح

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هبة بريس - الرباط
أفاد بلاغ لإدارة السجن المحلي عين السبع 1 توصلت “هبة بريس” بنسخة منه أنه على الساعة السادسة والنصف بعد الزوال، من يومه السبت 26 يناير 2019، طلب النزيل ناصر الزفزافي ، المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة، ببعض الإسعافات بسبب ألم بإحدى رجليه على حد قوله.
واضاف البلاغ أنه” لما همّ الممرض بتقديمها له، رمى أرضا بمستلزمات الإسعاف وتعمد إيذاء نفسه بضرب يده بطرف أحد المكاتب وبالحائط، مطالبا بحضور المدير والطبيب ومدعيا أن الإسعافات المقدمة له غير كافية. ويتضح أن هذا النزيل قام بهذه السلوكات المخالفة للقانون بقصد خلق البلبلة والفوضى، إذ بمجرد أن أقدم على ذلك، رفض عدد من النزلاء المعتقلين على خلفية نفس الأحداث الدخول إلى زنازينهم.”
واردف البلاغ ان “إدارة المؤسسة تدخلت في حينه لفرض النظام، فأمرت بإخراج النزيل إلى المستشفى قصد تقديم العلاجات الضرورية له بسبب انتفاخ يده جراء الإصابة التي تعمد إلحاقها بنفسه. وقامت بإدخال النزلاء الآخرين إلى زنازينهم، في انتظار اتخاذ الإجراءات التأديبية الضرورية في حق المخالفين لزجر سلوكاتهم الرامية إلى خلق الفوضى داخل الحي الذي يؤويهم”.
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المجموع 7 آراء
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1
محمد
في 21:45
على إدارة السجن تعريفهم أو تسليمهم للأمن لكي يبقوا في الكاشو