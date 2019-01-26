انطلاق محاكمة طبيب ومُمرّض وحرّاس أمن ببني ملال

هبة بريس- بني ملال

قالت مصادر هبة بريس من بني ملال ان الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ببني ملال قد تابع ستة أشخاص (طبيب متدرب، ممرض، أربعة حراس أمن خاص)بعد تسببهم في عاهة مستديمة نتج عنها فقدان للبصر لشاب بعد الاعتداء عليه بقسم المستعجلات بمستشفى الفقيه بنصالح، مؤخرا.

واوردت مصادرنا ان أولى جلسات المحاكمة حددت الأسبوع المقبل، حيث سيواجه الطبيب بتهمة الاعتداء المباشر على الضحية ولكمه على مستوى العين اليسرى، مما تسبب له في العمى الكلي بعدما كان لا يبصر بالعين اليمنى، فيما يتابع الممرض بتهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر وما يفرضه الواجب المهني، في حين يتابع الحراس الأربعة بتهمة عدم التبليغ.

هذا وقد كانت النيابة العامة قد أمرت بوضع المتهمين تحت تدبير الحراسة النظرية بعد الاعتداء الذي تعرض له “ع ش”، وتسبب له في فقدان عينه اليسرى نتيجة لكمة تلقاها اثناء العراك .

وتعود تفاصيل الواقعة حين أصيب المشتكي في شجار بالشارع ، وتوجه إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي بالفقيه بن صالح ، واستشاط غضبا داخله ، قبل أن يدخل في مشادة كلامية مع الطبيب وممرض وحراس أمن خاص، تطورت إلى عراك بين الطرفين ، فقد على إثرها الشاب عينه ،فجرى نقله إلى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال ، بعدها تم تحويله إلى مستشفى 20 غشت بالدار البيضاء ، وأجريت له عملية لم تنجح ليفقد على إثر ذلك البصر.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0