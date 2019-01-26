العثماني :” كيف لحزب سياسي يشارك في الحكومة أن يتبرأ من السلبيات التي قد تقع ! “

نُشر بتاريخ :  2019-01-26 - 21:00
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هبة بريس – الرباط

اعتبر سعد الدين العثماني الامين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة أن موقف حزب التجمع الوطني للأحرار من قضية الفوترة الإلكترونية، التي أثارت احتجاجات التجار غير واضح ويطرح اكثر من علامة استفهام .

واضاف العثماني الذي كان يتحدث صباح اليوم امام مناضلي حزبه في اللقاء التواصلي الداخلي باكادير “إن بعض السلوكات تنفر المواطنين من العمل السياسي” ، مردفا : “الأحزاب السياسية ي أن تكون صريحة وتتحمل مسؤوليتها، ومنبقاوش نلوحو المسؤولية على الآخرين”.

وتساءل العثماني حول “كيف لحزب سياسي يشارك في الحكومة أن يتبرأ من السلبيات التي قد تقع، وينسب الإيجابيات لنفسه، معتبرا أن “هذا السلوك ليس سلوكا سياسيا إيجابيا، وينبغي على الجميع تحمل مسؤوليته”.

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