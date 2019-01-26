جنازة مهيبة للطفلة اخلاص التي عثر على جثتها بغابة ضواحي الدرويش(صور)

شيع المئات من المواطنين عصر اليوم السبت 26 يناير، جثمان الطفلة “اخلاص البوجداني” الى مثواها الاخير في مسقط راسها بجماعة ازلاف ضواحي اقليم الدرويش .

و عملت عناصر الدرك الملكي على تنظيم مراسيم الجنازة ، نظرا للحشود الغفيرة من المشيعين من كل مدن الريف و تحسبا لأي طارئ.

وكانت جثة الضحية التي عثر عليها مرمية في غابة غير بعيد من منزل عائلتها، قد اخضعت لتشريح طبي ثاني بمدينة الدار البيضاء، بامر من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالناظور حيث جرى تسليم جثتها لوالدها بحضور السلطات .

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