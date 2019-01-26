مراكز ومقرات جديدة للدرك الملكي بعدة مناطق من المملكة

هبة بريس - الرباط

أفادت مصادر متطابقة أن الجنرال محمد حرمو قائد الدرك الملكي رصد ملايين الدراهم لبناء مقرات جديدة للجهاز، في مجموعة من المدن المغربية، من اجل بسط السيطرة على بعض المناطق التي تعرف خصاصا في عناصر الدرك .

وتقوم قوات الدرك بقيادة الفريق حرمو برصد الغلاف المالي الذي سيمكن من بناء مقرات جديدة للدرك الملكي خلال سنة 2019 وستشمل بناء 5 مقرات كبيرة وحديثة بتكلفة مالية تصل قرابة 45 مليون درهم على مستوى 5 مدن مغربية.

وتضم هذه المقرات الجديدة حسب نفس المصدر منازل وظيفية بكل من منطقة سيدي عيسى بإقليم بني ملال، ومنطقة تمزورت ضواحي مدينة أكادير، ومنطقة الصغيرة بوبزكارن التابعة لجهة كلميم وادنون، ومنطقة أولاد عبو بإقليم أسفي.

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