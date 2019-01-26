العثماني لهبة بريس :” مايروج حول تقاعد بنكيران مغالطة ويفتقد للأدلة “(فيديو)

هبة بريس – الرباط

قال سعد الدين للعثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ، أن مايروج حول قيمة تقاعد عبد الاله بنكريان الاستثنائي لاأساس له من الصحة ولايعدو كونه كذبة لتغليط الرأي العام .

وأضاف العثماني في تصريح خص به موقع “هبة بريس” الالكتروني ، على هامش الجلسة الافتتاحية للقاء التواصلي الداخلي بجهة سوس ماسة درعة ، أن أعضاء ومناضلي حزب العدالة والتنمية “اذا ماوصلوش لشي حاجة بجهدهوم ماكيدروهاش”.

واردف العثماني ان جميع الانظار مسلطة على اعضاء ومسؤولي حزب العدالة والتنمية على مستوى الجماعات الترابية والوزارات والبرلمانيين .

واعتبر العثماني ان مايروج حول التقاعد الاستثنائي لعبد الاله بنكيران رئيس الحكومة السابق ، بانه كلام يفتقد الى الدليل متحديا كل من يروجونه بان ياتوا للمغاربة بحجة حول القيمة التي نسجت حولها هالة من التضخيم والمغالطات حسب راي رئيس الحكومة .

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