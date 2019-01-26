أكادير: مداهمة تسع مقاهي تقدم الشيشا لزبنائها وحجز 161 قنينة نرجيلة

أحمد وزروتي: هبة بريس

استنفرت الفرقة الأمنية المكلفة بمراقبة الأماكن العمومية التابعة لولاية أمن أكادير عناصرها،حسب مصادر هبة بريس، في مواصلة لعمليات زجر المخالفات المرتبطة بمجال التقنين، ليلة أمس الجمعة 25 يناير، للقيام بعمليات مداهمة لمجموعة من المقاهي الكائنة بالوسط الحضري والشريط الساحلي للمدينة، والتي تنشط في تقديم خدمات تدخين “الشيشة” للزبناء.

وقد مكنت هذه العمليات، التي استهدفت 09 محلات، من حجز 161 قنينة نرجيلة ومستلزماتها، فضلا عن تحرير مساطر قضائية في حق المخالفين.

الفرقة الأمنية ذاتها رصدت، خلال عمليات المراقبة التي قامت بها نفس الليلة، مخالفتين تتعلقان بعدم احترام مواقيت الإغلاق المحددة من طرف السلطة الإدارية المختصة، حيث عملت على تحرير مساطر قضائية في حق مسيري المحلين العمومين المخالفين.