الملك يبرق الرئيس الهندي بمناسبة العيد الوطني لبلاده

نُشر بتاريخ :  2019-01-26 - 16:39
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى فخامة السيد رام نات كوفيند رئيس جمهورية الهند، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات، للرئيس رام نات كوفيند، بموفور الصحة والهناء، وللشعب الهندي الصديق بموصول التقدم والازدهار.

ومما جاء في هذه البرقية” وانطلاقا مما يجمع بين المملكة المغربية وجمهورية الهند من علاقات متميزة قائمة على التعاون المثمر والتقدير المتبادل، أؤكد لفخامتكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم ومع حكومة بلدكم، للمضي قدما في تعزيز شراكتنا الاستراتيجية، والارتقاء بها إلى مستوى طموحاتنا المشتركة، بما يعود بالنفع العميم على شعبينا الصديقين”.

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