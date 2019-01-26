الرجاء يربح 500 مليون في قضيته مع قطر القطري

هبة سبور

كشف تقارير صحفية أن نادي الرجاء الرياضي سيحصل من الفيفا مبلغ 500 مليون سنتيم ،وذلك بعدما نجح في ربح دعوى قضائية ضد نادي قطر القطري بسب تأخر صرف منحة انتقال اللاعب باباتوندي الذي إنتقل من الرجاء للنادي القطري في عهد الرئيس محمد بودريقة.

و يعاني النسور الخضر كذلك من العديد من القضايا المرفوعة على النادي من طرف مجموعة من اللاعبين السابقين والذين يطالبون بمستحقاتهم المالية , حيث احتكم البعض منهم للفيفا والتي حكمت في وقت سابق لصالح النيجيري كريستيان أوستاغونا وطالبت من الرجاء اداء 372 مليون سنتيم لصالح اللاعب .

ولجأ الرجاء الرياضي إلى محكمة التحكيم الدولي الطاس من أجل إستئناف حكم الفيفا ،مؤكدا أن اللاعب أوساغونا لم يحترم العقد الذي يربطه بالرجاء وغادر في صيف 2016 إلى ميشلن البلجيكي علما ان عقده مع الرجاء ينتهي في 2017.

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