الناصيري يقفز على مشاكل البيت الداخلي و يعلق شماعة الفشل على التحكيم

هبة بريس – الدار البيضاء

في خرجة إعلامية غير مفهومة لسعيد الناصيري رئيس العصبة الاحترافية و الذي يشغل في ذات الوقت منصب رئاسة أحد أعرق الفرق الوطنية و القارية و هو نادي الوداد الرياضي، هاجم الأخير مسؤولي قطاع التحكيم بالمغرب.

و انتقد سعيد الناصري بشدة في تصريحات إذاعية مسؤولي جهاز التحكيم بالمغرب و هما جمال الكعواشي بصفته رئيسا للجنة المركزية للتحكيم و يحي حادقا بصفته مديرا للمديرية الوطنية للتحكيم التابعة للجامعة الملكية المغربية.

و صرح الناصري بأن على “الكعواشي و حادقا يمشيو يرتاحو شوية و بلي كاين أناس أكفاء قادرين على تحمل المسؤولية مادام فاقد الشيء لا يعطيه” ، و هي التصريحات التي أثارت ضجة كبيرة بالوسط الرياضي المغربي خاصة أنها صدرت من عضو جامعي و رئيس العصبة الاحترافية لكرة القدم.

و جرت هاته التصريحات سخطا كبيرا من الجماهير الرياضية على سعيد الناصيري، معتبرين مهاجمته لجهاز التحكيم تدخلا سافرا في أمور لا تخصه و لا تعنيه و محاولة منه للي ذراع القائمين على شؤون التحكيم بالمغرب و محاولة منه للضغط عليهم.

و أثارث هاته التصريحات التي اعتبرها البعض “غير مسؤولة” من شخص يتحوز منصبا مسؤولا بالجهاز الكروي الجامعي حفيظة متتبعي كرة القدم بالمغرب، مؤكدين أن الناصيري حاول تشثيت اهتمام منتقديه بخصوص طريقة تسييره للوداد و المشاكل الكثيرة التي عاشها الفريق مؤخرا من خلال تحميل التحكيم شماعة الإخفاق.

و اتهم الناصيري كل من الكعواشي و حادقا بأنهما يدافعان عن منصبيهما لا أقل و لا أكثر ، و هي الجملة التي انقلبت ضد رئيس الوداد خاصة أن عددا من الجماهير طالبته قبل ذلك بتحمل مسؤوليته و الانسحاب من هرم تسيير أحد أكبر النوادي المغربية من حيث الشعبية الجماهيرية و أكثرها تتويجا و تمثيلا للكرة المغربية في المحافل القارية و العربية.

و تلقى سعيد الناصيري بعد تصريحاته المثيرة للجدل سيلا من الانتقادات وصلت حد اتهامه بمحاولة الضغط على مسؤولي التحكيم مستغلا منصبه، كما اتهمه عدد من محبي الفريق الأحمر بمحاولة تهريب النقاش المثار مؤخرا بخصوص قضية “توريث النادي” و التي فجرت الكثير من المعطيات.

و في هذا الصدد، علق أحد المتتبعين على تصريحات الناصيري بعبارة: “ملي نتا أسي الناصيري كتحمل مسؤولية خسارة الوداد في مبارتي طنجة و بركان للتحكيم ، فمن سيتحمل مسؤولية الخسارة و الأداء الكارثي للوداد أمام صان داونز في عصبة الأبطال، و من يتحمل مسؤولية مشاكل البيت الداخلي للوداد”.

و عقب آخر على ذات التصريحات بالقول: “سي الناصيري قبل أن تنقد الآخرين و تنصحهم بالنقد الذاتي و الانسحاب ، كان حريا بك أن تطبق هاته النصائح عليكم أيضا عوض البحث عن شماعة لتبرير الفشل و الإخفاق و تحوير النقاش الذي يدور وسط جماهير الوداد في الآونة الأخيرة”.

و جاء في تعليق طريف على تصريحات الناصيري: “سميتها اللجنة المركزية للتحكيم أيها المسؤول و ليست اللجنة الوطنية، اعتقدت أن الخطأ مجرد سهو منه لكنه تكرر في أكثر من تصريح و في منابر عدة و هذا يؤكد أن المسؤول فعلا ماعارفش شنو إسم هاد اللجنة رغم أنه عضو جامعي بحال داك لي قال المجموعة الوطنية”.

في الوقت ذاته، اعتبر عدد من المحللين أن تصريحات العضو الجامعي مرفوضة و غير مقبولة نظرا لوجود قنوات رسمية و مؤسساتية للتعبير عن عدم الرضى و الاحتجاج على القرارت التحكيمية، خاصة أن صاحب هاته التصريحات هو مسؤول بذات الجهاز و أول من يفترض فيه الحرص على تخليق و الرقي بمنظومة التواصل داخله.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن عددا من الجماهير الرياضية طالبت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عبر لجانها التأديبية و لجنة الأخلاقيات بمعاقبة سعيد الناصيري و اتخاذ المتعين فيما يتعلق بتصريحاته و التي تضرب بعمق العمل المنجز و تسيء للجهاز الأعلى كرويا بالمغرب و لمسؤوليه بمن فيهم رئيس الجامعة خاصة أنها بدرت من عضو جامعي و المسؤول الأول عن العصبة الاحترافية.

حري بالذكر أن جمال الكعواشي قد تم تعيينه في منصب رئاسة اللجنة المركزية للتحكيم قبل أسابيع باقتراح من فوزي لقجع و بموافقة من المكتب الجامعي بعدما قدم استراتيجية عمل لتطوير قطاع التحكيم خلال السنوات المقبلة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0