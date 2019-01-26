قتيلان وجريحان في حادثة سير بتراب إقليم سيدي بنور

أحمد مصباح –الجديدة

خلفت حادثة سير، اليوم السبت، بتراب إقليم سيدي بنور، قتيلنين وجريحين. الحادثة التي وصفت بالمروعة، وقعت فصولها الدموية، في حدود الساعة الواحدة ظهرا، إثر اصطدام سيارتين خفيفتين من نوع “هيونداي” و”بيرلنكو”، من الجهة الأمامية (collision frontale)، كانتا تسيران في التجاه المعاكس من الطريق المؤدية من مدينة سيدي بنور، إلى مركز جماعة أولاد عمران.

وفور إشعارها، انتقلت دورية راكبة من المركز الترابي، التابع لسرية سيدي الملكي لنور، إلى مسرح النازلة، حيث أجرت الضابطة القضائية المعاينات والتحريات الميدانية، لتحديد أسباب وملابسات الحادثة المميتة، في إطار البحث القضائي الذي فتحته تحت إشراف النيابة العامة المختصة. كما انتدب المتدخلون الدركيون سيارة إسعاف، نقلت الضحايا، القتيلين والمصابين بجروح متفاوتة الخطورة، إلى المستشفى الإقليمي بسيدي بنور.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0