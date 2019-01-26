نهاية حزينة .. العثور على جثة طفل سقط في بئر جنوب إسبانيا

هبة بريس - وكالات

عثرت عناصر الإنقاذ الإسبانية، صباح اليوم السبت 26 يناير، على جثة الطفل خولين روسيلو، البالغ من العمر سنتين، والذي كان قد سقط في بئر عميقة جنوب إسبانيا في الثالث عشر من الشهر الجاري.

وظل رجال الإنقاذ يحفرون ليلا ونهارا للوصول إلى الطفل داخل البئر التي يبلغ عمقها 100 متر وعرضها 25 سنتيمترا فقط.

وسقط الطفل في البئر أثناء تنزه أسرته في أرض خاصة في توتالان في مالقة بمنطقة الأندلس، ليكون بذلك ثاني طفل تفقده الأسرة في أقل من سنتين.

وإلى جانب فرق الإنقاذ، فقد شارك عمال المناجم وعناصر الحرس المدني في محاولات إنقاذ الطفل.

وأثناء عمليات الإنقاذ أشارت مصادر أمنية، إلى أنّ جميع المحاولات باءت بالفشل بسبب التضاريس القاسية قبل أن يتمكن رجال الإنقاذ من حفر بئر عميقة موازية للبئر التي سقط فيها خولين روسيلو.

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