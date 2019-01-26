الكشف عن القميص الذي سييرتديه لاعبو الرجاء امام النجم

هبة سبور

يواجه الرجاء الرياضي اليوم السبت نادي النجم الساحلي التونسي، برسم ذهاب ربع نهائي كاس زايد للأندية الابطال عشية اليوم على أرضية ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط.

وسيرتدي الرجاء الرياضي القميص الأبيض خلال المباراة فيما يرتدي النجم الساحلي الزي الأحمر ،وسيسعى الفريق الأخضر في هذا اللقاء من أجل تحقبق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب في تونس.

يذكر أن الفريق الأخضر تأهل إلى هذا الدور على حساب الإسماعيلي المصري ، بينما تأهل فريق النجم الساحلي التونسي إلى هذا الدور بعد فوزه على نظيره فريق الوداد المغربي بهدف في مجموع لقائي الذهاب والإياب في دور الـ16 من البطولة.

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