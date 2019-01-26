وفاة سائحة سويسرية بإفران

ع محياوي- هبة بريس

توفيت سائحة سويسرية، اليوم السبت في حدود الساعة التاسعة صباحا بإفران وسط المدينة.

وأرجحت مصادرنا ، سبب الوفة الى اصابة المعنية بالامر التي كانت تعاني من مرض مزمن بسكتة قلبية مفاجأة، حيث تم نقل جثتها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بأزرو بحضور مختلف الأجهزة الأمنية التي كانت حاضرة بقوة في انتظار موافقة سفارتها على التشريح الطبي.

الهالكة أتت الى إفران ، في إطار رحلة سياحية رفقة سياح سويسريين ، قبل أن تصاب بآلام حادة دخلت إثرها في غيبوبة وتوفيت في الحين قبل نقلها إلى الى المستشفى الإقليمي بأزرو.

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