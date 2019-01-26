وفاة خمسيني داخل حافلة للنقل الحضري بمراكش

ضاهر محمد؛ مراكش

توفي قبل قليل من صباح اليوم السبت 26 يناير الجاري ، رجل خمسيني ، على مثن حافلة للنقل الحضري “ألزا” الرابط بين العزوزية والمدينة .

وعاينت هبة بريس لحظة نقل جثة الهالك من وسط الحافلة صوب مستودع الاموات بأبواب مراكش لاخضاعها للتشريح الطبي بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة .

ووفق مصادر خاصة فان الهالك البالغ من العمر 55سنة عامل سابق بشركة النقل الحضري يعاني من ازمة صحية.

وحلت عناصر الامن التابعة للدائرة الامنية 13 لمكان الحادث لفتح تحقيق في ظروف الوفاة.

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