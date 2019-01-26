البيت الأبيض: ترامب سيبدأ ببناء الجدار بعد 21 يوماً

هبة بريس - وكالات

أعلن البيت الأبيض، السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيبدأ ببناء الجدار المقترح على حدود بلاده مع المكسيك بعد 21 يوما، عقب انقضاء فترة الميزانية المؤقتة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، “بعد 21 يوما، سيتحرك الرئيس ترامب نحو بناء الجدار بدعم الديمقراطيين أو بدون ذلك”.

والجمعة، أعلن ترامب، التوصل لاتفاق بين البيت الأبيض والكونغرس لإنهاء الإغلاق الحكومي الجزئي المستمر منذ أكثر من شهر.

ونقلت قناة “الحرة” المحلية (رسمية) عن ترامب قوله خلال مؤتمر صحافي، إنه “سيوقع على قانون يعيد فتح الحكومة حتى 15 فبراير (شباط) المقبل”.

ونشر ترامب تغريدة، السبت، قال فيها إن “هذا الاتفاق ليس تنازلا (عن بناء الجدار)، ولكن من أجل ملايين الأشخاص الذين تضرروا بشدّة من الإغلاق”.

وقال: “إذا لم يتم التوصل لاتفاق في 21 يوما، فسنمضي قدما”، في إشارة إلى بناء الجدار، دون توضيح كيفية ذلك.

ويشار إلى أن اتفاق الموازنة المؤقت الحالي يعيد فتح الحكومة من دون تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك، حسب وسائل إعلام حكومية.

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