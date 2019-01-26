صراع قوي بين حسنية أكادير والوداد على لقب بطولة الخريف

هبة سبور – متابعة

تفتتح منافسات الجولة 15 من البطولة الاحترافية لكرة القدم التي ستلعب على امتداد أربعة أيام (السبت والأحد والاثنين والأربعاء).

ويستقبل مولودية وجدة، اليوم السبت، على ملعبه ضيفه أولمبيك خريبكة في مباراة قوية سيبحث من خلالها الفريق المستضيف عن فوز يجعله ينهي مرحلة الذهاب على إيقاع إيجابي، بعد سلسلة من النتائج التي لم تكن مرضية، فيما يبحث أولمبيك خريبكة عن نتيجة تبعده ما أمكن عن المراكز الأخيرة التي سقط فيها منذ جولات.

ويغيب 7 لاعبين عن الأولمبيك أمام المولودية، ويتعلق الأمر بكل من زهير الهاشيمي ونجيب المعتني واسماعيل الحراش ويوسف السكيتيوي وحمزة معتمد وياسين العمريوي بسبب الإصابة، بالإضافة إلى زهير أوشن.

وفي المباراة الثانية التي ستجرى، اليوم السبت، يستقبل أولمبيك آسفي ضيفه يوسفية برشيد على أرضية المسيرة الخضراء بآسفي في غياب الجماهير بعد قرار لجنة التأديب والانضباط بخوض 4 مباريات دون جمهور، بسبب أحداث شغب مباراة الكوكب المراكشي.

وفي مباريات الأحد سيستقبل الوداد البيضاوي، المتصدر، والعائد بهزيمة مرة من طنجة، ضيفه الكوكب المراكشي على أرضية ملعب العبدي بمدينة الجديدة، فيما سيرحل الجيش الملكي إلى مدينة تطوان لمواجهة المغرب ألتليتيك، وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية تنسي جماهير قليلا مرارة الهزيمة الأخيرة أمام الرجاء البيضاوي.

وفي مدينة وادي زام، يستقبل السريع ضيفا ثقيلا ويتعلق الأمر بنهضة بركان الذي يتسلق بثبات سلم الترتيب العام للبطولة ولا تفصله سوى 7 نقاط عن الوداد، فيما ستكون رحلة اتحاد طنجة شاقة نحو مدينة الرباط حيث سيحل ضيفا على الفتح الرباط لتأكيد استفاقته وأحقيته للفوز الأول بملعبه والذي كان، الخميس الماضي، على حساب الوداد.

برنامج مباريات الجولة 15

السبت

مولودية وجدة – أولمبيك خريبكة

أولمبيك آسفي – يوسفية برشيد

الأحد

الوداد الرياضي – الكوكب المراكشي

المغرب التطواني – الجيش الملكي

سريع وادي زم – نهضة بركان

الفتح الرباطي – اتحاد طنجة

الاثنين

شباب الريف الحسيمي – حسنية أكادير

الأربعاء

الدفاع الحسني الجديدي – الرجاء الرياضي

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