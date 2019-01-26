إيطاليا..مصرع 5 أشخاص جراء اصطدام مروحية بطائرة سياحية خفيفة

هبة بريس - وكالات

لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران بجروح، أمس الجمعة، جراء اصطدام مروحية خاصة بطائرة سياحية خفيفة في شمال غرب إيطاليا

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن الحادث وقع في بلدة لاتويل بالقرب من قمة ريوتور في جبال الألب الغربية متاخمة للحدود مع فرنسا، مضيفة أن المصابين اللذين يحملان الجنسية الفرنسية والسويسرية تم نقلهما إلى مستشفى أويستا لتلقي العلاجات الضرورية.

وأشارت (أنسا) إلى أن الوكالة الوطنية لسلامة الطيران أمرت بفتح تحقيق و أرسلت فريقا من الخبراء لمكان الحادث، كما فتح المدعي العام بمنطقة أويستا تحقيقا بشأن أسباب وقوع الاصطدام.

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