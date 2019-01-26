المغرب يجدد بدافوس التزامه بنظام تجاري متعدد الأطراف وعادل

هبة بريس

جدد المغرب في المنتدى الاقتصادي العالمي لدافوس بسويسرا التزامه بالنظام التجاري المتعدد الأطراف مؤكدا على ضرورة الحفاظ على مبادئه التأسيسية بما في ذلك مبادئ الإجماع والتوافق والإنصاف .

وأكد السيد عمر زنيبر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية في جنيف في تدخله خلال الاجتماع الوزاري السنوي غير الرسمي حول إصلاح منظمة التجارة العالمية في دافوس أن المغرب يدعو في إطار روح التوافق التي سادت خلال مؤتمر وزراء التجارة الأفارقة في شهر دجنبر 2018 بالقاهرة إلى إصلاح النظام التجاري المتعدد الأطراف بغية تجويد الأغراض المنصوص عليها في اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية مع الأخذ بعين الاعتبار السياق المتغير وروح الانتصار النادر للتعاون الدولي التي سادت في المؤتمر التاريخي في مراكش في عام 1994 .

وأشار السيد زنيبر إلى أهمية نهج المزيد من المرونة لاسيما في السياق الحالي الموسوم بالتوتر من أجل توطيد أسس النظام التجاري المتعدد الأطراف واستغلال الفرص التي تتيحها التغيرات الأساسية في الاقتصاد العالمي مع اعتماد تغييرات هيكلية سلسة لفائدة جميع الأعضاء خاصة بإفريقيا .

كما أكد سفير المغرب على ضرورة مراعاة مصالح البلدان النامية لاسيما البلدان الإفريقية في سياق النظام التجاري المتعدد الأطراف وخصوصياته مشددا على ضرورة وأهمية ملاءمة هذا النظام مع الواقع الاقتصادي العالمي .

وقد تم خلال هذا المؤتمر الوزاري الذي حضرته نحو 40 دولة إطلاق عدة دعوات من أجل تسريع المفاوضات الجارية لدعم قطاع الصيد البحري مع تفعيل نظام تسوية المنازعات الذي يعتبر نقطة محورية في عمل منظمة التجارة العالمية .

وشددت الوفود المشاركة أيضا على ضرورة استئناف المفاوضات في مجال الزراعة والتجارة الإلكترونية التي أضحت تكتسي أهمية متزايدة في التجارة الدولية .

وعقد هذا الاجتماع في سياق دولي معقد وعلى خلفية النقاشات السائدة حول إصلاح ومستقبل منظمة التجارة العالمية .

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