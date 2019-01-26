استهتار المجلس الحضري للبيضاء يكلف 300 مليار لفائدة شركة مدينة بيس

هبة بريس – الدار البيضاء

من اليوم فصاعدا يتعين على المجالس الحضرية والقروية المتعاقدة مع الشركات الخاصة في إطار التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بواسطة الحافلات أو قطاع النظافة والكهرباء أن تنتبه جيدا لالتزاماتها حيال هذه الشركات المفوض لها مهمة التدبير وأن تفي بالتزاماتها التعاقدية حتى لا تجد نفسها مرغمة على دفع العشرات من المليارات لفائدة هذه الشركات كما وقع للجماعة الحضرية للدار البيضاء الكبرى التي حكمت عليها المحكمة الإدارية بالربطا بحكم قضائي رقم 5464 بتاريخ 4 دجنبر 2018 بدفع 300 مليار لفائدة شركة “مدينة بيس” المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بواسطة الحافلات.

ويشكل هذا الحكم القضائي قاعدة أساسية تدخل ضمن العرف والاجتهاد القضائيين اللذين ستعمد محاكم المملكة في التأسيس عليه ابتداءا من اليوم في الحالات المماثلة خصوصا وأن العديد من المجالس المنتخبة تعرف وضعية مماثلة مع المفوض لهم، مما يتوجب عليها المسارعة بتسوية أمورها والعمل في إطار توافقي وتشاركي على إيجاد الأرضيات المناسبة لحل المشاكل العالقة مع شركائها تجنبا لما لا يحمد عقباه في حال لجوء المفوض لهم إلى القضاء خاصة وأن جل المجالس إن لم نقل جميعها تتعامل بلا مبالاة مع المقتضيات التعاقدية ولا تعير أدنى اهتمام للعواقب الناجمة عن عدم احترام بنود دفتر التحملات، تماما كما حدث لمجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء الذي يعتبر المسؤول الأول عن الوضع الذي آلت إليه الأمور بسبب لامبالاته واستخفافه حين كان بإمكانه الإصغاء إلى الطرف الآخر والتوصل إلى حلول توافقية قبل فوات الأوان، وقبل أن يجد نفسه في الوضع الذي هو عليه الآن، إذ يتوجب عليه صرف وإهداء الميزانية السنوية للعاصمة الاقتصادية إلى مدينة بيس إن هو أراد فك الارتباط عنها وإلا فسيكون عليه تنفيذ الحكم الصادر ضده ببطلان طلب العروض المعلن عنه لاختيار شركة جديدة سنة 2019.

جدير بالذكر أن البيضاويين ضاقوا كل أصناف المعاناة على امتداد 15 سنة مع خردة الحافلات التي تستقدمها شركة “مدينة بيس” من الشركة الأم بفرنسا ، التي كانت قد حازت على صفقة التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بواسطة الحافلات سنة 2004، وعندما لاح في الأفق بريق أمل للتخلص من هذه الخردة وانتهاء معاناتهم وعذابهم اليومي مع طوبيسات “مدينة بيس” من خلال إعلان طلب عروض دولي للتنافس حول صفقة التدبير المفوض، حصل ما لم يكن في حسبان البيضاويين بعد الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط الذي بموجبه تم إلغاء طلب العروض الدولي من خلال تكبيله بغرامة قدرها 300 مليار لفائدة الشركة الفرنسية “مدينة بيس” لوجود عيوب كثيرة ومتعددة كمحصلة للأخطاء المتراكمة بالجملة التي ارتكبها مجلس الدار البيضاء وفي مقدمتها الشطط في استعمال السلطة الذي لم ينظر إلى عواقب استهتاره بمراسلات ومطالبة الشركة المفوض لها للسلطة المفوضة باحترام كناش التحملات وخاصة في الشق المتعلق بتطهير مناخ الاشتغال الذي كلف مدينة بيس خسارة أكثر من 140 مليون درهم سنويا أفرزتها عمليات الافتحاص التي أنجزها مكتب دولي للدراسات وبلغت ما يزيد عن 300 مليار في حدود إنجاز عملية الافتحاص.

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