العثماني يستقبل وزير التجهيز الإسباني خوسي لويس أبالوس

هبة بريس

استقبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الجمعة بالرباط، خوسي لويس أبالوس وزير التجهيز الإسباني الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب في إطار تعزيز التعاون بين المملكتين المغربية والإسبانية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة ، أن الجانبين أشادا خلال هذا اللقاء بعلاقات الصداقة الطيبة وحسن الجوار التي تجمع بين المغرب واسبانيا وكذا بمستوى التنسيق السياسي بين البلدين والتعاون في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وجدد الجانبان ، يضيف البلاغ ، العزم المشترك على تطوير العلاقات أكثر لما فيه مصلحة البلدين والشعبين.

وأعرب رئيس الحكومة بالمناسبة عن تقدير المغرب للدعم الذي تقدمه إسبانيا للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي بمناسبة المصادقة على الاتفاقيات التي تربط المملكة المغربية بالاتحاد، خاصة في المجال الفلاحي ومجال الصيد البحري.

من جهته عبر المسؤول الإسباني عن تشبث بلاده بتعزيز علاقات التعاون مع المملكة المغربية في مختلف المجالات والعمل سويا في إطار حسن الجوار على معالجة مختلف القضايا الجهوية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار المصدر إلى أن الجانبين استعرضا ، خلال اللقاء الذي حضره على الخصوص سفير إسبانيا بالمغرب ، مجموعة من المجالات التي توفر إمكانيات هامة للاستثمارات المشتركة، خاصة على مستوى البنيات التحتية وفضاءات تبادل الخبرات والتكوين

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