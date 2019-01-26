اولاد تايمة… حفل تسليم ملعب 16 نونبر بعد تعشيبه اصطناعيا

فعاليات حفـل تسليم الملعب عرفت حضور عبد الله أبو القاسم رئيس عصبة سوس لكرة القدم ومحمد بوحلوبة باشا أولاد تايمة وموسى الهبزة وحميد البهجة رئيسي ناديي شباب وأمجاد هوراة لكرة القدم، وعدد من الفعاليات الجمعوية والمنتخبة و الإدارية والأمنية بالمنطقة.

وقد عرف ملعب 16 نونبر بأولاد تايمة أشغالا مكثفة من أجل تهيئ أرضيته بعشب اصطناعي في إطار المعايير المعمول بها وطنيا، وهو مشروع حظي بالترحيب من طرف كل الفاعلين الرياضيين من أبناء المدينة، لما سيكون له من أثار ايجابية على الرياضة المحلية واكتشاف وتطوير الطاقات الكروية، وتوفير الظروف الملائمة للأندية المحلية للتدريب وخوض المنافسات المحلية والوطنية، وتحقيق نتائج متميزة لتمثيل أولاد تايمة ومنطقة هوارة في كل المحافل الرياضية الجهوية والوطنية في أحسن وأرقى صورة.

هذا ولتكتمل جمالية هذه المعلمة الرياضية، فقد أضحت باقي مرافق ملعب 16 نونبر بدورها في حاجة إلى التأهيل، بما في ذلك مستودعات الملابس والمدرجات وحلبة الجري، وهو أمر يستدعـي تضافر جهود جميع المتدخلين محليا وإقليميا وجهويا، وفي مقدمتهم المجلس الجماعي لمدينة أولاد تايمة.