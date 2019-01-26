مواجهة بين “الأوشحة الحمراء” و”السترات الصفراء” في فرنسا

هبة بريس - وكالات

يتظاهر محتجو “السترات الصفر” المنقسمون بشأن جدوى تقديم مرشحين للانتخابات الأوروبية، للسبت الحادي عشر على التوالي في مواجهة سلطة تستعيد بعضا من شعبيتها بعد 10 أيام على بدء نقاش وطني واسع يهدف إلى تسوية هذه الأزمة الاجتماعية غير المسبوقة.

وفي باريس ستكون التظاهرات موزعة في أربعة تجمعات، ستتوجه ثلاثة منها إلى الباستيل من جادة الشانزيليزيه ومن بلاس دو لا ناسيون ومن مقر بلدية ايفري سور سين فال دو مارن.

ودعا المحتجون إلى المشاركة بعد ذلك في “ليلة صفراء” بين الساعة الخامسة مساء إلى الساعة العاشرة ليلا في ساحة الجمهورية حيث جرت تجمعات مواطنين تحت شعار “الليل وقوفا” في 2016.

وستجرى تظاهرات ليلية أخرى في عدد من المناطق مثل مونبولييه وأولورون-سانت-ماري (البيرينيه الأطلسي).

كما أطلقت دعوات على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي إلى المشاركة الأحد في سلاسل بشرية في مناطق أخرى.

أما حركة “فرنسا الغاضبة” التي تقودها بريسيلا لودوسكي فستنظم “مسيرة تضامنية مع السترات الصفر في الأراضي البعيدة” بعد ظهر السبت، بين مقر وزارة أراضي ما وراء البحار والمقر الباريسي لفيسبوك.

في المقابل، وغداة السبت الحادي عشر، سيتظاهر ناشطو “الأوشحة الحمراء” الأحد في إطار “مسيرة جمهورية دفاعا عن الحريات” من أجل إسماع صوت “الأغلبية الصامتة” والدفاع عن “الديموقراطية والمؤسسات”.

وفي التيار المتطرف أطلقت دعوة إلى مسيرة للناشطين المناهضين للرأسمالية وللفاشية في إطار تجمعات ضد قانون العمل.

وتخشى السلطات حدوث فلتان في مدينتي بوردو وتولوز اللتين شهدتا أعمال عنف واسعة في الأسابيع الأخيرة.

وكانت السلطات أحصت 84 ألف متظاهر في آخر سبتين مع استعادة التحرك زخمه بعد عطل عيد الميلاد ورأس السنة.

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