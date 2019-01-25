أكادير: شركة عقارية تبيع شققا مغايرة للشقة النموذجية التي اطلع عليها الزبناء قبلا

أحمد وزروتي: هبة بريس

لا زال مواطنون يعانون من عدم الوفاء بما تم وعدهم به ن طرف شركة “إيموداك للعقار” التي أشرفت على بناء إقامة تزرزيت، حيث حصلت، حسب ما توصلت به هبة بريس، على رخصة للبناء بتاريخ 13/05/2014-27/12/2016 لبناء مجموعة سكنية باسم “تزرزيت” بالقطعة الأرضية B3-12 دي الرسم العقاري 09/172262، وعلى شهادة المطابقة، بتاريخ 25/12/2017 ، كما حصلت على شهادة للسكن وشهادة المطابقة بتاريخ 29/12/2017 من طرف مصلحة التعمير (قبل نهاية الأشغال).

ومباشرة بعد حصوله على شهادة السكن، حسب ذات الشكاية المرفوعة لرئيس المجلس الجماعي لأكادير، راسل مسؤول الشركة العقارية عن طريق البريد المضمون، جميع السكان بتاريخ 08/06/2018 لأداء مبلغ 150.000.00 درهم في أجل لا يتعدى 60 يوما ليسلم لهم منتوجا مغشوشا وغير مكتملا حسب ماجاء في مضمون الشكاية.

واشتكى سكان الإقامة الذين تسلمو شققهم من عدم وفاء الشركة بوعودها و تسليمهم شققا لا تشبه تلك الشقة النموذجية التي يتم عرضها بجانب الإقامة، حيث أن المطبخ غير موجود بمواصفات الشقة النموذجية، كما يتم ابتزاز الساكنة الحالية المقيمة من طرف السانديك، لتزويدهم بالإنارة المتحصل عليها أصلا من الإقامة المجاورة.

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