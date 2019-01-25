مصرع عامل منجمي ضواحي أزيلال

هبة بريس - ازيلال

توفي عامل منجمي على الفور، أمس الخميس متاثرا بقوة ضربة تلقاها على مستوى الراس ، بعد أن سقطت صخرة كبيرة فوق رأسه داخل منجم “أكرد ن تازولت”، في جماعة تيلوكيت ضواحي إقليم ازيلال.

وافادت مصادر محلية إن العامل المسمى “س ب” والبالغ من العمر 45 سنة، لقي مصرعه، حينما كان منهمكا في عمله داخل المنجم، قبل أن تباغته الصخرة التي هوت فوق رأسه وأودت بحياته في الحال.

واضافت المصادر ذاتها انه قد تم ايداع جثة الهالك بمستودع الاموات التابع للمستشفى الاقليمي بالمنطقة ، قصد اخضاعها للتشريح الطبي من اجل تحديد اساب الوفاة المباشرة ، فيما باشرت المصالح الامنية تحرياتها وابحاثها لتحديد اسباب الوفاة.

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