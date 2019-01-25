مبعوث شخصي لأردوغان يصل الى الرباط حاملا رسالة الى الملك محمد السادس

أكد إبراهيم كالين، مبعوث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حاملا رسالة إلى الملك محمد السادس، اليوم الجمعة بالرباط، أن الوحدة الترابية للمملكة واستقرارها يشكلان “أولوية استراتيجية” بالنسبة لتركيا.

وأوضح السيد كالين، المستشار والمتحدث باسم الرئاسة التركية، الذي أجرى مباحثات مع السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أن “المغرب، البلد الشقيق لتركيا، يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لنا”.

وأبرز المسؤول التركي، في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع السيد بوريطة، العلاقات “التاريخية والمتينة” التي تربط بين البلدين، معربا عن رغبة بلاده في تعزيز روابط التعاون مع المملكة في مختلف المجالات، ولاسيما الاقتصادية والتجارية والثقافية.

وأضاف قائلا “نعمل على تكثيف أعمالنا المشتركة للرقي بالعلاقات الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية حقيقية خلال السنوات القادمة”.

وأعرب السيد إبراهيم كالين عن الرغبة في الاستفادة من الإمكانات التي يزخر بها البلدان والفرص التي يتيحانها بما يخدم مصالحهما المشتركة في إطار الرؤية التي رسمها قائدا البلدين.

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