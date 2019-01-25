الأمم المتحدة: الوضع في فنزويلا قد يخرج عن السيطرة

هبة بريس - وكالات

حذرت الأمم المتحدة، الجمعة، من تفاقم الوضع و”خروجه عن السيطرة” في فنزويلا، كما حثت جميع الأطراف على إجراء محادثات فورية لـ”نزع فتيل الأجواء الحارقة المتزايدة”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وقال حق إن “مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، حثت جميع الأطراف في فنزويلا على إجراء محادثات فورية لنزع فتيل الأجواء الحارقة المتزايدة”.

وأضاف أن “المفوضة طالبت بضرورة إجراء تحقيقات فعالة في العنف الذي أدى إلى وقوع العديد من القتلى والجرحى خلال احتجاجات هذا الأسبوع”.

وأشار حق إلى أن “باشيليت أعربت عن قلقها من أن الوضع في فنزويلا قد يخرج بسرعة عن السيطرة بعواقب كارثية”.

وتشهد فنزويلا توترًا متصاعدًا إثر إعلان رئيس البرلمان “خوان غوايدو” الأربعاء، نفسه “رئيسًا انتقاليًا”، رغم فوز الرئيس نيكولاس مادورو، في انتخابات أجريت قبل أشهر.

وعقب ذلك أعلن الرئيس المنتخب مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، متهمًا إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

بدوره، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الاعتراف بزعيم المعارضة رئيسًا انتقاليًا، وتبعته دول في المنطقة.

من جانب آخر؛ أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية “مادورو”، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسًا لفترة جديدة من 6 سنوات.

وفي المؤتمر الصحفي ذاته، أوضح حق أن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تلقت أكثر من 350 تقريرًا حول اعتقالات في صفوف متظاهرين، حيث “وقعت 180 احتجاجًا على الأقل خلال أسبوع”.

وبشأن مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في جلسة مجلس الأمن الدولي المزمع عقدها السبت بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول فنزويلا، قال حق “لقد أحيط السيد غوتيريش علما بانعقاد الجلسة ومن غير المعروف بعد ما إذا كان سيشارك في أعمالها”.

وأضاف “من غير الواضح كذلك ما إذا كان الأمين العام سيعقد السبت اجتماعا خاصا مع بومبيو خلال تواجده في نيويورك لحضور جلسة مجلس الأمن”.

تجدر الإشارة أن واشنطن توعدت مرارًا في الآونة الأخيرة بالعمل ضد مادورو، فيما اتهمها الأخير بمحاولة اغتياله أو إدخال البلاد في اضطرابات، كما اتهم معارضين بالتآمر ضده مع الولايات المتحدة ودول إقليمية.

وتعيش البلاد منذ سنوات أزمات اقتصادية خانقة تصاعدت في الأشهر الأخيرة، ما فاقم الاستقطاب السياسي ودفع الآلاف إلى التظاهر ضد السياسات الحكومية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0