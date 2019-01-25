بعد قرار اغلاق معاهده ..”الاستاذ المعجزة”:” لاتخف ان الله معنا ولن نستسلم”! (صورة)

هبة بريس - الرباط

شارك المهدي منيار الملقب ب”الاستاذ المعجزة” منشورا على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” يظهر فيه وهو يعانق أحد تلامذته ومعلقا بعبارة :”لاتخف ان الله معنا ولن نستسلم..” .

وياتي تعليق المهدي منيار بعد قرار وزارة التربية الوطنية اغلاق معاهده الخاصة التي كان يلقي فيها دروسا خصوصية لعدم توفره على التراخيص اللازمة لمزاولة انشطته .

وذكرت الوزارة في بلاغ لها، امس الخميس، أنه تقرر إغلاق المعاهد، بعدما سجلت اللجان المذكورة عدم توفره على التراخيص اللازمة المسلمة من طرف هذه الوزارة لمزاولة أنشطته.

وضمانا لمصلحة التلميذات والتلاميذ وكذا أسرهم، يضيف ذات البلاغ، فإن الوزارة ستكثف من عمليات التتبع والمراقبة واتخاذ الإجراءات الضرورية في حق المخالفين.

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