فيدرالية اليسار تنتقد “المقاربة الأمنية” وتستنكر استغلال احكام القضاء !

هبة بريس -الرباط

انتقدت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار ما أسمته ب “الأحكام القاسية” في حق نشطاء جرادة و”المقاربة الامنية ” ، مطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية ما اسمته ب” الحراكات الشعبية”.

وحسب بيان صادر عن الهيئة فان هذه الاخيرة اجتمعت بالدار البيضاء بتاريخ 19 يناير 2019 و تدارست الأوضاع الدولية وموجة الاحتجاجات الشعبية التي تعرفها العديد من الدول ضد غطرسة ما وصفته بالنظام النيوليبرالي وضد الفساد والاستبداد، كما تدارست الوضع في فلسطين والسودان وغيرها من بؤر التوتّر والصراع في المنطقة العربية والمغاربية.

واضاف البيان أن الهيئة تندد بما اسمته “المقاربة الأمنية المعتمدة في بلادنا والتي أصبحت سياسة ممنهجة وكذا استنكارها استغلال لأحكام القضاء في مواجهة المحتجّين والمعارضة حيت الأحكام الجائرة التي صدرت في حق نشطاء جرادة ومنع وصولات تأسيس فروع لأحزاب الفيدرالية ولجمعيات مدنية والتضييق على مناضليها ومتابعتهم أمام المحاكم ومحاولة إخراس صوت الصحافة.”

ودعا البيان الى ضرورة ” مواصلة النضال من أجل النهوض بالمدرسة العمومية والجامعة العمومية والبحث العلمي وتسليط الضوء على ظاهرة هجرة الأدمغة التي تتطلب حلا سريعا لإيقاف النزيف، مع ضرورة مواجهة القانون التنظيمي 51ـ17 الذي يهدف ضرب مبدأ المجانية وحرمان الفئات الواسعة من الحق في التعليم”.

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