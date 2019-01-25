الاستاذ “المثالي” يطلق مبادرة جديدة ويطمح لتعميمها

هبة بريس – الرباط

أطلق الأستاذ هشام الفقيه مبادرة تزويد أقسام المؤسسة المدرسية التي يعمل فيها، نواحي الحسيمة، بعدد من سخانات الهواء لمقاومة انخفاض درجات الحرارة في المنطقة وتحسين ظروف الاشتغال والتلقين.

ونشر الأستاذ المثالي تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك ، امس الخميس 24 يناير، يشكر فيها محسنة أرسلت إليه مبلغا ماليا لشراء هذه المعدات، ومؤكدا أنه استطاع شراء 8 سخانات سيستفيد منها تلاميذ المؤسسة حيث يدرس .

وأضاف الاستاذ أن المبلغ مكنه من شراء سخانين لكل قسم متمنيا ان تستمر المبادرة وتعمم بشكل أكبر ، قائلا :” اللهم بارك في رزق هذه السيدة و ارزقها الصحة و العافية ” .

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