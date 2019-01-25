اعادة تشريح جثة الطفلة اخلاص بالدار البيضاء

هبة بريس – الرباط

أفادت مصادر متطابقة ان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، امر بنقل جثة الطفلة اخلاص بوجدايني الى مدينة الدار البيضاء لاجراء تشريح طبي ثاني ، بعدما عثر عليها مقتولة في غابة نواحي جماعة ازلاف بالدريوش.

وكانت عائلة الطفلة رفضت تسلم جثة ابنتها بعد ان شككت في دقة نتائج التشريح الطبي الذي اجري لجثة الطفلة بالمستشفى الاقليمي بالناظور.

وقد تم العثور على الطفلة اخلاص البوجدايني ذي 3 سنوات صباح اليوم الثلاثاء 22 يناير الجاري جثة هامدة في احدى الغابات المجاورة لمنزل اسرتها بجماعة ازلاف بالدريوش.

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