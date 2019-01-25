محاولة انتحار سيدة داخل مقر قيادة سيدي المختار

ضاهر محمد – مراكش

أقدمت سيدة تسكن بحي الإنارة بجماعة سيدي المختار، زوال اليوم الجمعة 25 يناير، على محاولة الانتحار بإضرام النار في جسدها بعد أن سكبت مادة حارقة (ليصانص) على جسدها داخل مقر قيادة سيدي المختار، حيث حاولت إشعال النار في جسدها إلا أن تدخل بعض المواطنين والعناصر الدركية حال دون ذلك.

حيث أن المحتجة ضاقت ذرعا من وعود المسؤولين بخصوص الطلب الذي وضعته لدى المصلحة التقنية بجماعة سيدي المختار قصد الإستفادة من الربط بالتيار الكهربائي والماء الصالح للشرب، حيث أنها لا زالت تستعمل الشموع للإضاءة داخل مسكنها رغم أنه يتواجد على بعد أمتار قليلة من مقري قيادة وجماعة سيدي المختار.

وتدخلت العناصر الأمنية والمواطنين الذين منعوها من إحراق ذاتها، التي تزامنت مع اعتصام أعضاء المجلس الجماعي لسيدي المختار بمقر القيادة احتجاجا على جهات داخل عمالة شيشاوة .

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