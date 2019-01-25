حريق يأتي على سيارة فخمة بشارع المسيرة بتطوان (فيديو)

اس.بويعقوبي - هبة بريس

أتى حريق على سيارة من نوع “ميرسيديس” بأكملها مساء اليوم الجمعة 25 يناير ، على مستوى شارع المسيرة الخضراء ، مما أثر على حركة السير والجولان بالشارع المذكور لفترة.

وخلف الحادث حالة من الاستنفار في صفوف رجال الوقاية المدنية الذين هرعوا الى عين المكان وسيطروا على الحريق الذي تجهل أسبابه ، وبالتالي الحيلولة دون انتقال السنة النيران الى السيارات المركونة بالجوار .

ووثقت عدسة “هبة بريس ” الواقعة ، فيما باشرت المصالح الامنية المسطرة المتبعة في هكذا حوادث للوقوف على ملابساته وظروفه .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0