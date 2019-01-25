حريق يأتي على سيارة فخمة بشارع المسيرة بتطوان (فيديو)

نُشر بتاريخ :  2019-01-25 - 18:54
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اس.بويعقوبي - هبة بريس

أتى حريق على سيارة من نوع “ميرسيديس” بأكملها مساء اليوم الجمعة 25 يناير ، على مستوى شارع المسيرة الخضراء ، مما أثر على حركة السير والجولان بالشارع المذكور لفترة.

وخلف الحادث حالة من الاستنفار في صفوف رجال الوقاية المدنية الذين هرعوا الى عين المكان وسيطروا على الحريق الذي تجهل أسبابه ، وبالتالي الحيلولة دون انتقال السنة النيران الى السيارات المركونة بالجوار .

ووثقت عدسة “هبة بريس ” الواقعة ، فيما باشرت المصالح الامنية المسطرة المتبعة في هكذا حوادث للوقوف على ملابساته وظروفه .

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