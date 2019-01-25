لافروف :”تطور المنطقة رهين بحل قضية الصحراء”

هبة بريس - الرباط

قال وزير الشؤون الخارجية الروسي سيرجي لافروف،أن بلاده لا يمكن أن تدعم أي مبادرة تخدم مصلحة طرف على حساب آخر، مركدا دعم فيدرالية روسيا لحل يرضي جميع الأطراف ، ومنوها بالمبادرة المغربية في هذا الصدد.

واضاف لافروف خلال ندوة صحفية جمعته بنطيره المغربي ناصر بوريطة أن موقف بلاده من قضية الصحراء المغربية، يرتكز على مبدأ احترام المواثيق الدولية ، كما وجه دعوة لضرورة حل قضية الصحراء، بحل قال إنه “يجب أن يُرضي جميع الأطراف، معتبرا أن تطور المنطقة مرتبط بحل قضية الصحراء”.

واستقبل الملك محمد السادس، مساء اليوم الجمعة 25 يناير ، وزير الشؤون الخارجية بفدرالية روسيا، سيرغي لافروف، الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب.

وكشف بلاغ للديوان الملكي، أن زيارة الوزير الروسي تاتي “في إطار تعزيز العلاقات بين المملكة المغربية وفدرالية روسيا” ، حيث نقل وزير الشؤون الخارجية الروسي للملك، رسالة صداقة وتحيات من فلاديمير بوتين، رئيس فدرالية روسيا.

وأوضح بلاغ الديوان الملكي، أن الرئيس الروسي نوه بالريادة الإقليمية والدولية للملك محمد السادس

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