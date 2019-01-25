وزير الخارجية الروسي يزور ضريح محمد الخامس

هبة بريس - و م ع

قام وزير الشؤون الخارجية بفيدرالية روسيا، السيد سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بزيارة لضريح محمد الخامس بالرباط، حيث ترحم على الروح الطاهرة لجلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، طيب الله ثراهما.

وبهذه المناسبة، وضع السيد سيرغي لافروف إكليلا من الزهور على قبري الملكين الراحلين، قبل أن يقف دقيقة صمت ترحما على روحهما الطاهرة.

كما قدمت للوزير الروسي، الذي كان مرفوقا، على الخصوص، بمؤرخ المملكة السيد عبد الحق المريني، شروحات حول الضريح، قبل أن يوقع في الدفتر الذهبي لهذه المعلمة الحضارية.

ويقوم وزير الخارجية الروسي بزيارة رسمية للمغرب، في إطار تعزيز العلاقات بين المملكة المغربية وفيدرالية روسيا.

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