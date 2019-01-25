الملك محمد السادس يستقبل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

هبة بريس - الرباط

استقبل الملك محمد السادس، مساء اليوم الجمعة 25 يناير ، وزير الشؤون الخارجية بفدرالية روسيا، سيرغي لافروف، الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب.

وكشف بلاغ للديوان الملكي، أن زيارة الوزير الروسي تاتي “في إطار تعزيز العلاقات بين المملكة المغربية وفدرالية روسيا” ، حيث نقل وزير الشؤون الخارجية الروسي للملك، رسالة صداقة وتحيات من فلاديمير بوتين، رئيس فدرالية روسيا.

وأوضح بلاغ الديوان الملكي، أن الرئيس الروسي نوه بالريادة الإقليمية والدولية للملك محمد السادس.

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