مديرية الضرائب تصدر مذكرة دورية حول الأحكام الجبائية

هبة بريس - الرباط

أصدرت المديرية العامة للضرائب، أمس الخميس 24 يناير، مذكرة دورية حول الأحكام الجبائية التي أدرجها قانون المالية لسنة 2019.

وتتكون المذكرة الدورية رقم 729 من ثلاثة أجزاء، تتعلق بالأحكام الجبائية لقانون المالية رقم 80-18 للسنة المالية 2019.

وأوضحت المذكرة، أن الجزء الأول يحتوي على التفاصيل المتعلقة بقواعد الوعاء الضريبي والرقابة والتحصيل، المتعلقة بالأحكام التي أدخلها قانون المالية 2019.

ووفقا للوثيقة نفسها، تشمل هذه التدابير الخاصة، الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة و كذت رسوم التسجيل.

أما الجزء الثاني فيتعلق بالأمثلة التوضيحية ومعالجة الحالات الفردية، بينما يتعلق الأخير بالرسوم على عقود التأمين.

وفي ما يتعلق بالحد الأدنى للضريبة، فإن هذا الإجراء سيطبق على المعاملات المنجزة اعتبارا من 1 يناير 2019، حيث سيتم تطبيق معدل 3 بالمئة بالنسبة للمعاملات التي تتجاوز 4 ملايين درهم.

وبالنسبة للمقاول، فإن الضريبة على الدخل ستنتقل من 1 بالمئة إلى 0.5 بالمئة بالنسبة للأنشطة التجارية والصناعية، عندما لا يتجاوز رقم المعاملات 500 ألف درهم.

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