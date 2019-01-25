اتهامات لفريق اتحاد طنجة باللجوء الى “السحر” في مباراة الوداد‎

.اس.بويعقوبي – هبة بريس

أثار تداول فيديو يوثق لدخول شخص الى ارضية ملعب طنجة الكبير قبيل انطلاق المباراة التي جمعت فريق اتحاد طنجة والوداد البيضاوي أمس الخميس ، ورشه لمادة “مجهولة” ،( أثار) نقاشا انتقل الى العالم الازرق ومنصات الاذاعات الخاصة .

وحسب ماأظهره الفيدو الذي وثقه محسوبون على فريق الوداد البيضاوي ، فان شخصا لم تحدد هويته دخل الى ارضية ملعب طنجة الكبير وقام بالتوجه صوب شباك المرمى ورش مادة تشبه الماء ، وممارسة السحر للتأثير على نتيجة المباراة التي انتهت بفوز فارس البوغاز .

وبالرغم من غياب دليل واضح على أن الشخص كان يمارس “السحر” الا أن الفيديو انتشر على نطاق واسع خاصة بالفضاء الأزرق ، ودفع عدد من النشطاء الى التفاعل معه مع تباين واضح في المواقف التي اتجهت معظمها في منحى عدم تصديق الادعاء سيما أن هكذا ممارسة تعد غريبة على ثقافة الفرق الرياضية المغربية عامة واتحاد طنجة على الخصوص .

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