زبناء يشتكون من “العربية للطيران” بالمغرب :”خدمات دون المستوى وإهانة للمسافرين”

هبة بريس - الرباط

عبر عدد من زبناء شركة “العربية للطيران” بالمغرب، عن سخطهم واستيائهم بسبب ضعف خدمات ومستوى تواصل وتعامل الموظفين ومستخدمي الشركة بعدد من مدن المملكة.

وفي هذا الصدد، توصلت “هبة بريس” بشكايات من زبناء اختاروا السفر على متن شركة الطيران المذكورة، غير أنهم اكتشفوا أن اختيارهم لم يكن في محله.

الشركة، وحسب المشتكين، توهم الزبناء بعروض مغرية وتسهيلات “خيالية”، قبل أن تصدمهم بشروط واجراءات غير منطقية، وبمعاملة مهينة وحاطة بكرامتهم.

وأفاد أحد المشتكين، أنه سافر على متن طائرة “العربية للطيران” من فرنسا الى المغرب غير مرة، بسبب المعاملة المقبولة للموظفين الفرنسيين بالمطارات الفرنسية، هذه المعاملة التي تختلف بشكل كبير مع تعامل مستخدمي المطارات المغربية.

وأضاف ذات المشتكي، أنه تعرض ل”إهانة” كبيرة من مستخدمي “العربية” بمطار فاس سايس، بسبب ادعائهم زيادة حوالي “كيلوغرامين” في حمولة حقيبته، لافتا أنه قدم بنفس الحمولة من فرنسا دون مشاكل.

وتابع المشتكي ذاته، أن مستخدمي مطار فاس سايس، لم يكتفوا باعلام المعني بالأمر بتجاوز حمولة حقيبته لاتخاذ الاجراءات اللازمة، بل تعمدوا اهانته والعبث بأغراضه الشخصية دون تقديم اعتذار بسيط.

من جهته، عبر زبون آخر عن استيائه بسبب معاملة الشركة المذكورة، قائلا “عند رخصو تخلي نصو” ، مشيرا الى أن الشركة أتلفت حقائبه التي تحمل أغراضا مهمة، دون تكليف نفسها عناء البحث بجدية أو التواصل بشكل لائق .

الى ذلك، حذر المشتكون من اختيار خطوط “العربية للطيران” للسفر من المغرب، مطالبين المغاربة بمقاطعة الشركة المذكورة واختيار خطوط أخرى للسفر من المدن المغربية نحو الخارج.

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