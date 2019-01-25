درك شفشاون يطيح بعصابة سرقت معدات مركز صحي

اس.بويعقوبي – هبة بريس

القت مصالح الدرك الملكي التابعة لباب برد باقليم شفشاون ، القبض على عصابة مكونة من 3 أشخاص للاشتباه في تورطها في سرقة معدات الكترونية من المركز للصحي بمنطقة باب برد .

وحسب ما أفادت به مصادر محلية فقد جرى توقيف العصابة بعد شكاية تقدمت بها ادارة المركز الصحي تفيد باختفاء اجهزة الكترونية تابعة للمركز ، حيث باشرت مصالح الدرك ابحاثها وتحرياتها اسفرت عن ايقاف افراد العصابة وضبط المعدات بحوزتهم .

وقد تم احالة الموقوفين على التحقيق في انتظار تقديمهم على العدالة للنظر في المنسوب اليهم .

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