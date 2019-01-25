جمهور الجيش يتهم الإدارة بنية اغراق النادي وإقباره

هبة سبور

عبرت جماهير الجيش الملكي وسط المدرجات وفي مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبها واستغرابها من قرارات الإدارة والتي لا تخدم مصالح الفريق وتساهم في رفع سرعة قاطرته المتجه إلى الهاوية بدل تعديل السكة ليعود لمساره الصحيح .

وقالت جماهير الجيش انه لا يعقل أن يتواجد فريق من حجم الجيش الملكي والذي كان بالماضي زعيم للكرة المغربية في هذه الوضعية لأزيد من عقد من الزمن دون أن تتدخل الإدارة أو رئيس الفريق لإعادته لسكته الصحيحة , بل بالعكس لاحظت الجماهير أن اغلب قرارات الإدارة غير صائبة وتزيد من تأزيم وضعية النادي , بدأ من الاختيارات التقنية للاعبين مرورا بغياب مدير تقني ذو عين ثاقبة وخبرة في الميدان , إضافة لعقد صفقات فاشلة لم تقدم الإضافة المرجوة , والتفريط في أبرز ركائز الفريق والذي تألقوا مع أنديته الجديدة وساهموا في تتويجها بألقاب وبطولات , مما يؤكد أن العيب موجود داخل الزعيم وليس في هؤلاء اللاعبين , كما أن التعاقد مع مدرب مغمور لا تاريخ له طرح أكثر من علامة استفهام , ووصولا لعدم دفاع الإدارة عن مصالح الفريق .

وبخصوص هذه النقطة استغربت الجماهير من الصمت الرهيب للإدارة رغم الظلم الذي يطال الفريق من التحكيم , والذي كانت أخر أطواره في مباراة الرجاء البيضاوي والتي لم يعلن فيها الحكم عن ضربتي جزاء للعساكر , في الوقت الذي لم يتأخر رد الوداد البيضاوي على أخطاء حكم مباراة أمس أمام اتحاد طنجة حيث اصدر النادي الأحمر بلاغا على إثر رفض هدف مشروع لفريق الوداد الرياضي في المباراة التي جمعته بفارس البوغاز بالملعب الكبير ابن بطوطة، من طرف الحكم، في الدقيقة الأولى من المباراة، وعبر عن استنكاره لهذا القرار المجحف.

وتخوفت الجماهير أن تكون نظرية المؤامرة التي طفت للسطح في السنوات الأخيرة صحيحة , وان هناك أيادي خفية تلعب بتاريخ فريق كبير , وتسعى لإقباره , وذلك من خلال إضعافه وحرمانه من التعاقد مع لاعبين مميزين , إضافة لتغريب الفريق عن ملعبه في العديد من المناسبات , وصولا عدم الدفاع عن مصالحه والاكتفاء بدور المتفرج

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