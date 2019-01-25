هل يعيد معرض الكتاب التعامل مع “le messenger” التي نصبت على شركات الاعلام؟

هبة بريس – الرباط

أعلنت وزارة الثقافة والاتصال على أنها ستنظم الدورة الخامسة والعشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء في الفترة ما بين 07 و 17 فبراير 2019.

وأفادت مصادر متطابقة، أن الوزارة المعنية، تقترب من التعامل مع شركة “le messenger” لمديرتها مهيب، المكلفة بالتواصل والاعلام، والتي تورطت خلال السنوات الأخيرة في فضائح نصب على عدد من شركات الاعلام والمواقع الاخبارية.

وحذرت مصادرنا، من مقاطعة مجموعة من الجرائد الوطنية لتغطية فعاليات المعرض الدولي للكتاب في حال تعامل الوزارة مع الشركة المذكورة، على اعتبار أن هذه الأخيرة ترفض الى اليوم ايفاد عددا من المستشهرن بمستحقاتهم المالية.

هذا ويشار الى أن وزارة الشبيبة والرياضة أبرمت اتفاقية قبل 3 سنوات “في عهد الوزير السابق” مع الوكالة المذكورة، للتكلف بالجانب الإعلامي والاشهاري لأحد الأنشطة، حيث اتصلت بمجموعة من المنابر الاعلامية، التي قامت بدورها بعملها غير أنها لم تتلقى مقابله المالي.

وتعمدت الوكالة التي توصلت بالقيمة المالية الخاصة بالصفقة من وزارة الشبيبة والرياضة، النصب على المنابر والشركات التي تعاملت معها، ورفض تسديد مستحاقتهم المالية دون تقديم توضيحات.

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